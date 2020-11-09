شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم الالتزام بارتداء «الكمامة».. فصل 23 طالبًا بعلوم بنها لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالبا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها الجيزاوى لمتابعة التزام كليات الجامعة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.

وقال الدكتور لطفي أبوسالم عميد الكلية، إن الكلية تحرص على ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامة وذلك في قاعات المحاضرات والمعامل وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي ويتم توجيه إنذار شفوي لغير الملتزمين في بداية الأمر وإحالة من يتعمد مخالفة إتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد وجه بمجلس الجامعة النواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإرتداء الكمامات ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعى والتباعد الاجتماعي وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.