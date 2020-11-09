شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: اجتماع تنسيقي لمناقشة معوقات رصف طريق «شبين الكوم - الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية إجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة معوقات رصف طريق «شبين الكوم – الباجور» بطول 12 كم، في إطار تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، والمهندس محمد عامر، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس رشدي عمر، رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والمهندس سعيد عبدالرحمن، رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياة الشرب والصرف الصحي نائبًا عن رئيس الشركة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى الباجور وأشمون ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والمكتب الفني والمجالس بالديوان العام.

في بداية الإجتماع، أشار محافظ المنوفية إلى أن تنفيذ أعمال طريق «شبين الكوم-الباجور- القناطر الخيرية المزدوج» بإجمالي مسافة 45 كم يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى المسافة من «الباجور – القناطر الخيرية» بطول 33كم إسناد وتنفيذ شركة السلام إنترناشونال للمقاولات، والمرحلة الثانية بالمسافة من «شبين الكوم – الباجور» بطول 12 كم وتم الإسناد لشركة النيل العامة وبتكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من (130) مليون جنيه.

وخلال اللقاء، تم استعراض بعض المعوقات التي تعوق التنفيذ، وشدد محافظ المنوفية على مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وتذليل كل العقبات التي تعوق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للطريق بالمسافة من «شبين الكوم- الباجور» بطول 12كم، وسرعة البدء في التنفيذ للإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه قطاع حيوي يساعد في دفع عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن تحسين مستوى جوة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة تنفيذ خطة الرصف بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الإنتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال.

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