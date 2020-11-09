شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نميرة نجم تلقي محاضرة بشأن آليات تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني لمنظمة الاتحاد الأفريقي، محاضرة بالمعهد الدبلوماسي الإكوادوري للدبلوماسيين الجدد حول آليات الأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية عبر خاصية الفيديو كونفراس.

وتطرقت «نجم» في المحاضرة إلى التعريف بالآليات الدبلوماسية، والطرق القضائية الدولية المختلفة، وأن الأركان الأساسية في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية يمكن تلخيصها في ركنين، الأول مفهوم سيادة الدول، والثاني هو القبول، ممزوجان بحسن النية.

وفيما يتعلق بالطرق الدبلوماسية، أوضحت أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة تتلخص في التفاوض، والتحقيق، والواسطة، والمصالحة، ويمكن إضافة لهم المساعي الحميدة، مؤكدة أن الطريق الدبلوماسي يمكن أن يبدأ قبل نشوب نزاع مسلح أو يتم اللجوء إليه لإنهاء النزاع المسلح، وأن هذا المسعى إذا كلل له النجاح يكون فعالا لأن الأطراف المتنازعة تضع كل نقاط الخلاف على مائدة التفاوض، وبالتالي يتم معالجاتها في الاتفاق الذي ينجم عن هذه المساعي.

أما عن الاتجاه القضائي، فعرضت السفيرة نميرة نجم مسارين التحكيم والتقاضي، موضحة إلى أن التحكيم أقدم بكثير من التقاضي على المستوى الدولي، وعرضت أنواع التحكيم المختلفة في ظل منظمومة الأمم المتحدة، ومحكمة التحكيم الدائمة، وأشارت إلى التقاضي عبر محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز الرئيسي للتقاضي للأمم المتحدة، ونوهت إلى المسارين القانونيين اللذين يتخذان للجوء لمحكمة العدل، وهما الدعاوي بين دولتين أو أكثر، وطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل من أحد أجهزة الأمم المتحدة.

وفي نهاية المحاضرة، قامت بالرد على أسئلة الحاضرين بإيضاح أهمية اللجوء إلى تلك الوسائل لتحقيق الاستقرار في العلاقات الدولية، وضرورة استمرار العمل على تحسين هذه الوسائل لضمان فاعليتها، وتنفيذ مخرجاتها في المجتمع الدولي.

قدمت المحاضرة السفيرة فيرونيكا جوميز، مدير المعهد الدبلوماسي الإكوادوري.

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