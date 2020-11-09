بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة ونقابة الأسنان بالشرقية لرفع كفاءة أداء الأطباء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور خالد أحمد عامر نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، بروتوكول تعاون فيما بينهم وذلك في إطار رفع كفاءة أداء الأطباء بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة أن بروتوكول التعاون يأتي ضمن خطة التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء والفرق الطبية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمرضي بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويشمل البرتوكول الإتفاق على تنظيم جلسات علمية، ودورات تدريبية، وورش عمل فنية، في جميع تخصصات طب الأسنان المختلفة تحت إشراف أساتذه متخصصة من كليات طب الأسنان، وتقوم الإدارة العامة لطب الأسنان بدعوة الأطباء للإشتراك في الدورات وإعتمادها بالإشتراك مع نقابة الأسنان، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية وعمل جدول للتعليم الطبي المستمر للوحدات الصحية ومستشفيات الصحة بالشرقية.
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