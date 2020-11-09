إدارات «صحة شمال سيناء» تناقش دمج المبادرات الرئاسية الطبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت الدكتورة انتصار سري، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور مديرى الإدارات بالمديرية والفريق الاشرافى للمبادرات الصحية لمناقشة دمج مبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة صحة المرأة. وأكدت الدكتورة انتصار سرى أنه تم شرح وتوضيح كيفية العمل خلال دمج كافة المبادرات، بجانب مناقشة سلبيات العمل وكيفية تلافى السلبيات خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح العمل من خلال المبادرة الواحدة. وأكد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي، على تعاون جميع الأطقم الطبية المشاركة من أجل نجاح المبادرة والحملات المرتبطة بها ولتحقيق المستهدف، موضحا أنها تلقى كل رعاية واهتمام من كافة المسئولين، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المواطنين على مختلف فئاتهم في إطار المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، حيث يجرى حاليا تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، ومكافحة كورونا وغيرها من الأمراض المعدية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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