شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بصيرة يكشف حجم الإنفاق للحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مركز بصيرة، في تقرير له عن الانتخابات الأمريكية الأخيرة، إن نسبة المشاركة جاءت الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1900، وفاز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020 بمجموع 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما حصل دونالد ترامب على 214 صوت في المجمع الانتخابي، مقابل 289 صوت حصل عليهم في 2016.

ويعتبر الرئيس دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يخسر دورته الثانية منذ عام 1992، كما تعتبر كامالا هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، بتوليها نائبة للرئيس بايدن، فيما يعتبرا دونالد ترامب وجو بايدن، أكبر المرشحين للرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبلغا من العمر 74 عاما، و78 عاما، على الترتيب.

واضاف التقرير، أن جو بايدن يعتبر أول مرشح رئاسي في التاريخ يحصل على أكثر من 75 مليون صوت من الأصوات الشعبية كاسرًا رقم أوباما القياسي البالغ 69 مليون صوت.

ويعد جو بايدن، هو الرئيس الـ 16 للولايات المتحدة، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وشارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت المبكر قبل يوم 3 نوفمبر (يوم الاقتراع).

ووصل حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية والكونجرس في 2020 إلى نحو 14 مليار دولار، أي ضعف ما تم انفاقه في 2016.

جاءت مصدر المعلومات من CNN- CNBC.

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