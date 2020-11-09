شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: محطات الشرب تعمل بكامل طاقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مياه القناة، أن خلال الأيام الماضية شهدت الكثير من محافظات الجمهورية حاله من الإمطار الغزيرة والسيول الجارفة والتى صبت في مخرات السيول بتلك المناطق بمجرى نهر النيل وتسببت في وجود عكاره كبيرة بمياه النيل تضر بمكونات محطات مياه الشرب، ولكن محطات مياه الشرب بإقليم القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية وبورسعيد، تعمل ألان بكامل طاقتها.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.