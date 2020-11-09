شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 آلاف كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 3750 قطعة كمامة طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية قبل طرحها بالأسواق للمستهلكين.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بحيازته كميات من الكمامات الطبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

تم مداهمة المحل والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 3750 قطعة كمامة طبية بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.