الحجز الأسبوع المقبل.. ما سعر المتر في شقق أرض "مطار إمبابة"؟ (كاملة التشطيب)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان يوم الاثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر في طرح المرحلة الأولى من شقق منطقة أرض مطار إمبابة.

مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، أكد لمصراوي، أن سعر المتر المسطح بشقق منطقة أرض مطار إمبابة يصل لـ5 آلاف جنيه، وبذلك تتجاوز أسعار الوحدات الـ450 ألف جنيه.

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وأكد المصدر أن عدد الوحدات المطروحة للحجز يصل لـ820 شقة بمساحات تبدا من 83 مترا حتى 100 متر.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم البدء في إجراءات حجز شقق مطار إمبابة الأسبوع المقبل، حيث تصل جدية الحجز لـ50 ألف جنيه مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال موقع الحجز (www.hdb-reservation.com).

وكانت وزارة الإسكان نقلت تبعية أكثر من 60 فدانا بمنطقة مطار إمبابة لهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، وقامت بعمل مخطط جديد للمنطقة يتضمن عدد من المشروعات الخدمية التى لا تزال قيد الدراسة، حيث تضم المنطقة حديقة و3 آلاف وحدة كاملة التشطيب.