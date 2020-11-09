تعمل دون استقبال الجمهور.. 4 أنشطة مستثناة جزئيا من مواعيد الغلق الدائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وحصل الخليج 365، على المقترح النهائي للمواعيد، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي رفعته وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لأخذ رأي الحكومة بشأنه وإعلانه.

ووفقا لمقترح الاتحاد الموجود لدى مجلس الوزراء الآن تكون المواعيد الجديدة للفتح تكون بالنسبة للأنشطة المقلقة للراحة من الساعة 8 صباحا وباقي المحال من الساعة 5 صباحا، ولا يجوز الفتح قبل هذه المواعيد.

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كما حدد المشروع أيضا مواعيد الغلق لهذه المحال بشكل يومي والتي تختلف من الصيف للشتاء في التوقيت وعدد الساعات.

مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

ورغم تحديد مواعيد الغلق إلا أن المقترح استثنى مجموعة من الأنشطة بشكل جزئي منها وتتمثل في الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، حيث يسمح لها فقط بالعمل لاستقبال البضائع دون البيع للجمهور أو استقباله.