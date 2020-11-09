بعد تحسن الأحوال الجوية.. المرور يعيد فتح طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الاثنين، إعادة فتح طريق غارب الشيخ فضل عقب تحسن الأحوال الجوية. كانت المتابعة الميدانية رصدت سوء الأحوال الجوية بطريق "رأس غارب - الشيخ فضل" وتعذر القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية. وعلى الفور تم غلق الطريق وفى وقت لاحق ورد أخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم فتح طريق غارب الشيخ فضل وعوده الحالة المرورية لطبيعتها. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامتهم وللحد من الحوادث.

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