محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط سائق حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها 34100 عبوة شيكولاته منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما ضبط سائق وعامل حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحمل عليها 60 ألف علبة سجائر مهربة جمركياً - 2875 علبة معسل مجهولة وغير مطابقة للمواصفات القياسية . تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارتين محملتين 34 ألف عبوة شيكولاته فاسدة و60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.