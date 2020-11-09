"الأمن العام" يضبط 163 قطعة سلاح ناري وينفذ 57 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 163 قطعة سلاح ناري، و205 قضية مخدرات، وتنفيذ 57430 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين ارتكبوا 13 حادث متنوع، و22 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و224 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 20 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها،

كما تم ضبط19731 مخالفة مرورية، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.