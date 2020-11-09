ضبط عاطل وسيدة بحوزتهما أقراص مخدرة وبانجو بميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الخدمات الأمنية بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (308 قرص مخدر - 9 لفافات لنبات البانجو المخدر - سلاح أبيض - مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة سيدة ، عاطل "لهما معلومات جنائية" حال عبورهما منفذ الرسوة الجمركي مستقلين إحدى سيارات الأجرة. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية وتشديد إجراءات التأمين على كافة الموانئ والمنافذ المختلفة.

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