ضبط 5 قضايا أموال عامة بـ 1.5 مليون جنيه في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا (اتجار غير المشروع في النقد الأجنبي – تحويل أموال – تهريب جمركي – نصب سفريات) مُتهم فيها 8 أشخاص. كما ضُبط فيها مستنديًا نحو (1,5مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل قضية.

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