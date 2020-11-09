شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية يحرر 11 محضرًا ويضبط 3 طن دجاج ومصنعات لحوم مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع مجالس المدن والرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز بلبيس وأبوحماد وأولاد صقر والحسينية، تم خلالها تحرير 11محضر مخالفة لـ 8 محلات جزارة وثلاجة لحفظ وبيع اللحوم المجمدة، ومجزر دواجن، أسفرت عن ضبط 158 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و2 طن و981 كحم دجاج، و149 كجم مصنعات لحوم، و130 كجم ممبار مخالفة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانونا