شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 84 مشروعًا لإقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية بالقرى وبناءاً على ما وجه به بمتابعة إدارة التنمية بالوحدة المحلية بالمنيا حيث تم الموافقة على تمويل عدد ( 84 ) مشروع إقراض ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية لإقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة بقيمة إجمالية تبلغ ( 500،0000) جنيه

وتمت الموافقة الفعلية على تمويل تلك المشاريع والتي بلغت 84 مشروع موزعة على قري المركز والاحياء الشعبية مابين تربية اغنام، وتسمين مواشي وماكينات تفصيل ومحلات بقالة وماكينات تصوير وغيرها من المشروعات التي توفر فرص عمل لرجال والسيدات على السواء حيث بلغ تمويل مشروعات لعدد 46 سيده، و38 رجل.

و أكد العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد.