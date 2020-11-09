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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي كايرو نايل فالي يعلن الانتهاء من تدريب 12 طالبًا من «إعلام حلون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن نادي كايرو نايل فالي، بالاشتراك مع جريدة المصري اليوم، عن الانتهاء من تدريب ١٢ من طلبة كلية إعلام جامعة حلوان، وتهدف هذه الشراكة إلى تأهيل طلبة كليات الإعلام بالجامعات المصرية على مهارات الصحافة المختلفة من كتابة الأخبار وتصوير ومونتاج وخلافه.
جدير بالذكر أن الدورة الأولى بدأت في ٤ أكتوبر ٢٠٢٠، وشارك من الأندية الروتارية: نادي كايرو نايل فالي، نادي كايرو سوث، نادي التحرير، نادي القطامية، نادي كايرو نيو تاون.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.