شكرا لقرائتكم خبر عن نادي كايرو نايل فالي يعلن الانتهاء من تدريب 12 طالبًا من «إعلام حلون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي كايرو نايل فالي، بالاشتراك مع جريدة المصري اليوم، عن الانتهاء من تدريب ١٢ من طلبة كلية إعلام جامعة حلوان، وتهدف هذه الشراكة إلى تأهيل طلبة كليات الإعلام بالجامعات المصرية على مهارات الصحافة المختلفة من كتابة الأخبار وتصوير ومونتاج وخلافه.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى بدأت في ٤ أكتوبر ٢٠٢٠، وشارك من الأندية الروتارية: نادي كايرو نايل فالي، نادي كايرو سوث، نادي التحرير، نادي القطامية، نادي كايرو نيو تاون.

نادي كايرو نايل فالي مع جريدة المصري اليوم

نادي كايرو نايل فالي مع جريدة المصري اليوم

نادي كايرو نايل فالي مع جريدة المصري اليوم