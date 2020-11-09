شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 2819 طن رخام وتداول 28 سفينة بمواني بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينةZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 2819 طن رخام بالميناء، وأن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن جميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 4سفن حاويات وبضائع عامه ومتواجد على الأرصفه 4 سفن حاويات وبضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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