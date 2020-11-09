شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر كتاب دوري بشأن الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2020، بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية المحتملة، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة بتنفيذ التعليمات التالية بكل دقة والتزام.

واشتمل القرار على سرعة تجهيز أماكن إيواء للمتضررين بمعرفة مديريات التضامن الإجتماعي ومراكز الشباب بالمحافظة، ورفع حالة الاستعداد بمديريات الصحة والدفاع المدني تحسبًا لأي أخطار متوقعة وحصر كل الإمكانيات للمستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من معدات ثقيلة حكومية وغير حكومية، فضلا عن مرور دوريات بصفة مستمرة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة حرصًا على حياة المواطنين، والتأكيد على وجود فرق طوارئ لصيانة البالوعات وتنفيذ خطط تطهيرها والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

واشتمل القرار أيضًا على الدفع بسيارات الشفط بمناطق تجمعات المياه وخاصة المناطق الحيوية للحرص على عدم توقف الحركة المرورية بالشوارع، ومتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار عن الـ72 ساعة المقبلة، فضلا عن مراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ ونظافة مخرات السيول وعدم وجود عوائق بها ومناسيب المياه بالترع والمصارف ومدى توافر عربات الكسح والمعدات الاخرى اللازمة، مع ضرورة وضع خطة لأسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن المضارة وتجهيز أماكن معسكرات إيواء والتأكد من صلاحية أماكن الإيواء للإعاشة، ووضع تصور محدد والإشراف المباشر على القائمين لتحذير المواطنين بالأماكن المعرضة للتعرض لأخطار الفيضان والسيول مع مراعاة أن يتم ذلك بالشكل الذي لا يؤدي إلى بث الخوف لدى المواطنين، ومراجعة موقف السلع التموينية والأساسية بكل مركز والتأكد من وجود كميات احتياطيه لمواجهة أي طوارئ تحدث، وتنفيذ حملات توعيه للمواطنين بواسطة وسائل الإعلام المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالإجراءات التي يلزم اتباعها قبل وأثناء وقوع السيل لضمان سلامتها.