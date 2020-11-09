شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بميت غمر: الإعادة بين 4 مرشحين ومرتضي منصور خارج الحسابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت نتائج اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر عن عدم حسم أي مرشح الإنتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد لعدم حصول أي مرشح على الاغلبية المطلقة من بين 36 مرشحا خاضوا الانتخابات وبالتالى ستجرى جولة الإعادة بها بين 4 مرشحين بدون رئيس نادي الزمالك، والذي حل في الترتيب السادس في عدد الأصوات.

وحصل اللواء بدوي عبداللطيف 32488 صوتا، وحصل أحمد للألفي على 31578 صوت، وحصل عبدالفتاح البحراوي على 27468 صوت، وحصل الدكتور محمود العزب 24791 صوت وحصل اللواء اسامة راضي 22972 صوت، بينما جاء المستشار مرتضى منصور في الترتيب السادس بعد حصوله على 21271 صوت.

وجاءت تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية يتنافس فيها 351 مرشحًا في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعدا فردي، بينما على القائمة تقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا من 100 مقعدا موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ»، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.