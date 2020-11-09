شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بدائرة بنها وكفر شكر: 115 ألف صوت للقائمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على إنتخابات النواب بدائرة بنها وكفر شكر الحصر العددي لنتائج الدائرة بعد إنتهاء فرز كافة الأصوات.

وجاء الحصر كالتالي بالنسبة للقوائم عدد الناخبين المقيدين 590514 صوت ومن أدلوا بأصواتهم 203631 صوت والباطلة 39359 صوت والصحيحة 164272 صوت.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على 115778وقائمة المستقلين 48494 صوت.

وبالنسبة للفردي والمخصص لها 3 مقاعد إجمالي من أدلوا بأصواتهم 203631 صوت والباطلة 11469صوت والصحيحة 192162 صوت.

وحصل المرشحون كالأتي:

مجدي سيف مستقبل وطن 104880 صوت

جمال حجاج، مرشح الشعب الجمهوري 10441 صوت

جمال فؤاد، مرشح مستقبل وطن 102441 صوت

محمد عبدالفتاح 8110 صوت

مجدي مسعود 72696 صوت

إبراهيم سرحان 14515 صوت

خالد عبدالمحسن 11187 صوت

عبدالحميد القاضي 6879 صوت

مجدي عبدالبديع 7467 صوت

أدهم عطية 16028 صوت

سعيد ندا 14686 صوت

محمد الطحلاوي 6686 صوت

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محمد المسلمي 6861 صوت

محمد الاشهب 8033 صوت

حمادة عوض 7835 صوت

علاء صبيح 6193 صوت

جمال كوش 7430 صوت

كابتن رمزي 10798 صوت

والسيد عبداللطيف 2854 صوت

إيهاب إمام 16981صوت

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وجرت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

وتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.