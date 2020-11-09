شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بدائرة بنها وكفر شكر: 115 ألف صوت للقائمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على إنتخابات النواب بدائرة بنها وكفر شكر الحصر العددي لنتائج الدائرة بعد إنتهاء فرز كافة الأصوات.
وجاء الحصر كالتالي بالنسبة للقوائم عدد الناخبين المقيدين 590514 صوت ومن أدلوا بأصواتهم 203631 صوت والباطلة 39359 صوت والصحيحة 164272 صوت.
وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على 115778وقائمة المستقلين 48494 صوت.
وبالنسبة للفردي والمخصص لها 3 مقاعد إجمالي من أدلوا بأصواتهم 203631 صوت والباطلة 11469صوت والصحيحة 192162 صوت.
وحصل المرشحون كالأتي:
مجدي سيف مستقبل وطن 104880 صوت
جمال حجاج، مرشح الشعب الجمهوري 10441 صوت
جمال فؤاد، مرشح مستقبل وطن 102441 صوت
محمد عبدالفتاح 8110 صوت
مجدي مسعود 72696 صوت
إبراهيم سرحان 14515 صوت
خالد عبدالمحسن 11187 صوت
عبدالحميد القاضي 6879 صوت
مجدي عبدالبديع 7467 صوت
أدهم عطية 16028 صوت
سعيد ندا 14686 صوت
محمد الطحلاوي 6686 صوت
محمد المسلمي 6861 صوت
محمد الاشهب 8033 صوت
حمادة عوض 7835 صوت
علاء صبيح 6193 صوت
جمال كوش 7430 صوت
كابتن رمزي 10798 صوت
والسيد عبداللطيف 2854 صوت
إيهاب إمام 16981صوت
ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.
وجرت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).
وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.
وتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العامة بدائرة بنها وكفر شكر: 115 ألف صوت للقائمة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.