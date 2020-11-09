شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم رياح باردة وأمطار متقطعة بمدن وقرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسود حالة من الطقس المتقلب، معظم قرى ومدن محافظة المنيا، اليوم الاثنين، حيث تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، يصاحبه غيوم هبوب رياح باردة مع هطول أمطار متقطعة.



فيما انتظمت عملية البيع والشراء بالمحال التجارية والأسواق، بينما شهدت المعديات واللانشات النيلية ركود في حركتها نظرًا لشدة الرياح التي أثرت على تحرك المراكب.