شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٧ آلاف لتر سولار داخل محطات وقود تعمل بدون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار، قامت إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تفتيشية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٢٧٧٨ ج الحسينية، ضد «م. ا. ا» صاحب محطة بترول تعمل بدون ترخيص بناحية ٣ بحر البقر، وتم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر سولار داخل المحطة، والمحضر رقم ٢٧٧٩ ج الحسينية ضد «ع. ا. ع»، صاحب محل زيوت وشحومات بمفارق الشرطة العسكرية، وتم التحفظ على ٦ جراكن زيت داخل المحل وإدارة النشاط بدون ترخيص، كما تحرر اللمحضر رقم ٢٧٨٠ ج الحسينية ضد «م. م. ا»، صاحب محطة تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر سولار داخل المحطة، والمحضر رقم ٥٨٧٩ ج صان الحجر ضد «ا. ا. س»، صاحب محطة تموين سيارات بناحية صان الحجر لإنشاء محطة بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٣٠٠٠ لتر سولار لدي صاحب المحطة على ذمة القضية

كما تم تحرير المحضر رقم ٥٨٨٠ ج صان الحجر، ضد «ح. ا. ا» صاحب مشروع شباب الخريجين صان الحجر لعدم استلام حصته من اسطوانات الغاز، والمحضر رقم ٥٨٨١ ج صان الحجر ضد «ا. ن .ع» صاحب محل قطع غيار موتسيكلات لعدم الاعلان عن الأسعارر، والمحضر رقم ٥٨٨٢ ج صان الحجر، ضد «ا. م. ا» صاحب شونة مواد بناء بصان الحجر بدون ترخيص، والمحضر رقم ٥٨٨٣ ضد «س. ا. ح» صاحبة محطة تموين سيارات بصان لإنشاء محطة بدون ترخيص، والمحضر رقم ٥٨٨٤ ج صان الحجر ضد «ا. م. م» صاحب محل لبيع الأسمدة بصان الحجر، لعدم عدم إعلان الأسعار ليصل اجمالي المضبوطات ٧٠٠٠ لتر سولار و٦ جراكن زيت موبيل بدون فواتير.