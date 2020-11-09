شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتيجة انتخابات محافظة الغربية: دائرة مركز المحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات نتيجة انتخابات دائرة مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية والتى شارك فيها 24 مرشحًا يتنافسون على مقعدين من المقاعد الفردية أن عدد المشاركين في الانتخابات 170 ألفًا إجمالى المقيدين فى جداول الانتخابات 488 ألفًا في مركز المحلة الكبرى.

وكشفت النتائج المبدئية للانتخابات بدون أصوت المصريين فى الخارج، والتى يتم اعلانها ضمن النتيجة النهائية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن حصول المرشحين التاليين على أعلى الأصوات:

إبراهيم محمد الديب

حامد جلال جهجه

عبد الباسط محمد عبد القوى

إيهاب فتوح سنبل

وتجرى جولة الإعادة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين رسميًا بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج بين 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين فى الدائرة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة فى تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومى 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم اعلان النتائج النهائية لانتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020.