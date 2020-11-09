شكرا لقرائتكم خبر عن الحصر العددي للدائرة الخامسة في الخانكة والخصوص والعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت اللجنة العامة لإنتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها الخانكه وتضم مراكز الخانكة والخصوص والعبو ر الحصر العددي لاصوات الدائرة وتضمن عدد المقيدين بالجداول الانتخابية ٥٠٥٦١٩عدد الحضور ١٢٠٤٨٢ الأصوات الصحيحة ١٠٤٧٣٩ الأصوات الباطله ١٥٧٤٣ كمال شافعي دنيا ٥٦٦٧٤ ومحمد الطوخي ٥٥١٨١و محمد مدينة ٥٤٦١٠ وإسكندر سمير ٥٧٢ ورمضان الزيني ١٩٤٠٨ وأحمد جمعه ٣٢٢٣ وهشام فوده ١٠٦٨٢ وتامر منسي ٣٤٤٤ وأحمد الحاج ٢٢٥٩ وحميدو رشدي ٢٥٩٥ ومحمد أبوتريكة ٢٩٦٧ ومحمد قاسم شعبان ١٦٤٦ ومحمد توحيد بكير ٣٩٤١ وعمرو العزب ٢٢٦٨ وحاتم الشامي ١٦٠٣٩ وائل الدخاخني ٢٨٩١ ورمضان سيد حسين ٣٠٢٤ واحمد ربيع على ١٦٥٩ ومحمود رأفت ٢٢٧٦ وعماد لديد ٢٤١٥ وفرحات هزاع ١١٧٩واشرف إبراهيم ٢١١٥ وإبراهيم عرفه ١٤٨٢ ومحمد الجمل ٣٤٨٠وليد عيسي ٢٥٢٧ ومحمد حسن رضوان ١٤٦٨٥ وهيثم سلطان ٣٨٢٧ وأحمد جمال الدين ٠ ١٦٢ وجمال عبدالمنعم ١٤٥٢ Advertisements وأحمد سميح أبوالخير ٢٤٦٣ وشاكر حنفي سالم ١٢٠٠ ورضوان الزياتي ٧٧٠١ وسوزان سيد حسين ١٩١٢ وأحمد غالي ١٣٤٧ومحمود محمد أحمد ٨٣٨ وشعبان مسعد ١٠٠٤ وأحمد نبوي كبريت ١٦٩٦ ومحمد حرزالله ٢٦٧٠ وإيمان عبدالعزيز ٥١٣٧ وياسر العزب ٢٩٥٢ الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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