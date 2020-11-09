شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية تواصل كسح وشفط الأمطار من مناطق تجمعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الإسكندرية كسح وشفط مياه الأمطار التي تجمعت مع استمرار هطول الأمطار منذ يومين على المدينة بغزارة.

وتابع اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أعمال شفط ورفع مراكز وتجمعات مياه الأمطار بشارع أنور السادات، شارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم والعزبة الغربية، شارع المحطة بقرية بهيج حفاظًا على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية وجاري المتابعة ومازال العمل مستمرًا.

وتواصلت عمليات شفط وكسح مياه الأمطار، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، بكل البؤر والمناطق الساخنة بحي وسط، وأسفل الأنفاق والكباري بطريق الكورنيش، طريق كارفور والداون تاون، امام شركة الزيوت المستخلصة، محرم بك، كوبري محرم بك وكوبري منشا، بالإضافة شوارع أبي قير، وابور المياه؛أنوبيس، وأفلاطون.

وقد تم رصد بعض التجمعات بشوارع: أفلاطون؛ أنوبيس، محطة الرمل بالقرب من جامع القائد إبراهيم، وتم التواصل مع شركة الصرف الصحي؛ ومتابعة أعمال الشفط والسحب للمحافظة على سيولة الحركة المرورية، وعدم حدوث أي إعاقات لحركة المارة أو المركبات ومازالت المتابعة قائمة والتواجد الميداني مستمر على مدار الساعة، لحل جميع المشكلات وتذليل كل العقبات والعمل مستمر، تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، وفي إطار الجهود المبذولة لسرعة شفط مياه الأمطار الغزيرة وبتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي وأخصائي الرصد البيئي تم متابعة أعمال شفط ونزح المياه بكلا من شارع مصطفى كامل وعزبة الشامي وشارع مساكن ابن سلامة ولا تزال المتابعة والعمل مستمر بنطاق الحي لإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار مواجهة التغيرات المناخية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأمطار والسيول.

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الإسكندرية تواصل عمليات كسح مياه الأمطار من مناطق التجمعات

الإسكندرية تواصل عمليات كسح مياه الأمطار من مناطق التجمعات

الإسكندرية تواصل عمليات كسح مياه الأمطار من مناطق التجمعات

الإسكندرية تواصل عمليات كسح مياه الأمطار من مناطق التجمعات

الإسكندرية تواصل عمليات كسح مياه الأمطار من مناطق التجمعات