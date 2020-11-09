شكرا لقرائتكم خبر عن اختناقات مرورية وبطء حركة السيارات أعلى «دائري الجيزة» وصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الطريق الدائري للسيارات القادمة من مدينة 6 أكتوبر والهرم (دائري الجيزة)، اختناقات مرورية وبطء في حركة السيارات، صباح اليوم الإثنين.

وأعزى السائقون الاختناقات المرورية إلى مطلع المنيب الذي يتسبب في هذه الأزمة كل يوم خاصة وقت الذروة.

وشهد كوبري صفط اللبن أيضًا بطء في حركة السيارات في الطريق المؤدي إلى الجيزة ومترو جامعة القاهرة من ناحية مزرعة مركز البحوث الزراعية.

وأرجع سائقون بطء حركة السيارات إلى ملف الكوبري وإشارة مرور جامعة القاهرة، خاصة مع زيادة السيارات القادمة من مخرج صفط اللبن.

كما شهد الطريق الدائري المقابل بطء حركة السيارات بسبب تعطل ٣ سيارات، منهم ملاكي وسيارة نقل وأجرة.

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- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية