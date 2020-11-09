شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بمديرية الزراعة ومسؤولي الوحدة المحلية بمنوف للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، عدد من المختصين بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية بمنوف والجمعية الزراعية بقرية كفر شبرا بلولة والمسؤولين بالوحدة المحلية بقرية الحامول بمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال واقعة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه فور شروع أحد المواطنين بالتعدي على الأراضي الزراعية بقرية كفر شبرا بلولة على مساحة 36، 127 م2، وعدم تحري الدقة وصحوة الضمير أثناء أداء العمل المنوط بكل منهم.

وتم إحالة كل من مدير إدارة حماية الأراضي ومسؤول التعديات بمديرية الزراعة، مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي ومسؤول التعديات بالإدارة الزراعية بمنوف، مهندس حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بكفر شبرا بلولة، ورئيس وسكرتير الوحدة وفني التنظيم بالوحدة المحلية بالحامول إلى النيابة العامة، وذلك لقيامهم بتزيف الحقائق وإثبات وقائع غير حقيقية في شكل وقائع حقيقية وإثباتها في أوراق رسمية وعرضها على السلطة المختصة وإخفاء التعديات.

وثبت من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة قيام المذكورين بعالية بتقصيرهم وإشرافهم في العمل، وذلك لعدم المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال شروع مواطن بقرية كفر شبرا بلولة بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وقيامهم باعتماد محضر تنفيذ الازالة الفورية مخالف للطبيعة، فضلاً عن قيامهم بالعرض الخاطئ والغير أمين على السلطة المختصة والإفادة بتنفيذ الإزالة لذلك التعدي حال عدم صحة ذلك لكون التعديات مازالت قائمة حتي تاريخه، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشددًا على محاسبة المقصرين.