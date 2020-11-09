شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تُكرّم 31 باحثًا من 8 جامعات مصرية وعالمية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، الإثنين،31 باحثًا ينتسبون إلى 8 جامعات مصرية وعالمية، لحصولهم على جوائز مسابقة البحث العلمي في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، بالتعاون بين الجمعية العلمية للصناعات الغذائية ومؤسسة دريم مشرق للأغذية.

وحضر الاحتفالية، التي أقيمت بمقر كلية الزراعة، الدكتور عبدالله زين الدين، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، وأحمد مرسي المدير العام لمؤسسة دريم، والدكتورة تيسير محمود أبوبكر رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وعدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث وأكاديمية مدينة السادات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية.

وقالت الدكتورة تيسير أبوبكر، رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن الجمعية حرصت على إتمام المسابقة وتوزيع جوائز البحث العلمي، رغم جائحة كورونا لتشجيع وتقدير البحث العلمي والقائمين عليه.

وأوضحت أنه تنافس على جوائز المسابقة،52 بحثا محليا وعالميا، فيما نشرت كل الأبحاث في المجلات العلمية العالمية للغذاء، وحصد 31 باحثا الجوائز من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمركز القومي للبحوث وجامعة بنها وأكاديمية مدينة السادات ومركز البحوث الزراعية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن الأبحاث المقدمة اهتمت الأبحاث باستخدامات البيو تكنولوجي والنانو تكنولوجي لتقديم وإنتاج أغذية وظيفية علاجية للحفاظ على صحة الإنسان.