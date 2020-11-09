شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كولومبيا تشكر «آثار الإسكندرية» عقب جولتها في «كشك الملك فاروق» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت سفير جمهورية كولومبيا، السفيرة أنا ميلينا مونيوس، الشكر إلى محمد متولى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، عقب انتهاء جولتها السياحية إلى الصوبة الملكية وكشك الشاي الخاص بالملك فاروق والموجود في حدائق المنتزه شرق الإسكندرية.

وقالت السفيرة في خطاب شكر رسمى حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه، إنه «لمن دواعى سرورى أن التقى بكم في حدائق قصر المنتزه، وأقدم لكم الشكر على صحبتكم الكريمة لنا في يوم سيسجل في تاريخ العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كولومبيا»، مشيرة إلى أن «ينبغي أن أشكركم على الجولة الجميلة بقصر المنتزه وكشك الشاي الخاص بالملك فاروق وأتمنى أن تتكرر الزيارة بيننا سواء في القاهرة أو الإسكندرية».

كانت سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، أنا ميلينا مونيوس دى جابيريا، أجرت جولة سياحية للصوبة الملكية في حدائق المنتزه، وكشك الملك فاروق، الأسبوع الماضى، وكان في استقبالها والوفد المرافق له، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى.

يشار إلى أن السفيرة الكولومبية، كانت سيدة جمهورية كولومبيا الأولي في الفترة من 1990-1994.