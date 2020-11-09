شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «زراعة الإسكندرية»: الباحثون المصريون قادرون على المنافسة عالميًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله زين الدين، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، إن تكريم العلماء يعد أمرًا حتميًا لأنهم قاطرة التنمية الحقيقية لمصر خلال العقد الحالي.

وأضاف «زين الدين» خلال مشاركته في حفل تكريم 31 باحثًا ينتسبون إلى 8 جامعات مصرية وعالمية، لحصولهم على جوائز مسابقة البحث العلمي في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، والذى أقيم بكلية الرزاعة في الشاطبي، الإثنين، أنه «بدون العلم والتحديث المستمر في الدراسات والأوراق العلمية لن تتقدم الدول، خاصة بعد أن مر على العالم 4 ثورات علمية كبرى، آخرها الثورة الرابعة التي تتمثل في الذكاء الاصطناعي والروبوت الآلي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والموبايلات الذكية، وعلينا مواكبتها».

وأشار إلى أن «هذه الاحتفالية تعكس أن هناك مستثمرين وطنيين يقدرون المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الكبرى»، لافتا إلى أن الجمعية العلمية للصناعات، حرصت على إتمام هذه المسابقة وتوزيع جوائزها العلمية مع اتخاذ التدابير الاحترازية، قائلا«: الباحثون المصريون قادرون على المنافسة عالميًا والنشر العلمي في أكبر وأرقى المجلات العالمية المتخصصة».

حضر الاحتفالية، التي أقيمت بمقر كلية الزراعة، الدكتورة تيسير محمود أبوبكر رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وعدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث وأكاديمية مدينة السادات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية.

بمشاركة 52 بحثا محليا وعالميا .. تكريم 31 باحثاً من 8 جامعات بـ"زراعة الاسكندرية" حصدوا جوائز البحث العلمى فى مجال التصنيع الغذائى (صور)

بمشاركة 52 بحثا محليا وعالميا .. تكريم 31 باحثاً من 8 جامعات بـ"زراعة الاسكندرية" حصدوا جوائز البحث العلمى فى مجال التصنيع الغذائى (صور)