شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم شمال سيناء تتسلم المدارس بعد انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلمت مديرية التريية والتعليم بشمال سيناء المدارس التي جرت فيها عملية انتخابات مجلس النواب. وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المديرية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى تقوم بتطهير وتعقيم المدارس عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وأضاف «رضوان»، أن محافظ شمال سيناء وافق على منح اليوم الاثنين إجازة استثنائية في جميع مدارس المحافظة بسبب انتخابات مجلس النواب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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