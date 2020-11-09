شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة سفاجا تبدأ تحقيقاتها في حريق فندق تحت الإنشاء.. وإصابة ٣٥ شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدات نيابة سفاجا الجزئية برئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة تحقيقاتها في حادث حريق مبني فندق تحت الانشاء بمنطقة خليج مكادي واصابة ٣٥ عامل بحروق واختناقات وتم تشكيل لجنة من خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد حجم الخسائر.وانتقلت نيابة سفاجا لموقع الحريق لإجراء المعاينة الأولية وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحريق.وسماع الشهود ومسؤولي الانشاءات

كان مسؤولو الصحة في البحر الاحمر قد اكدوا أن المصاببن السبعة في حادث حريق مبني فندق تحت الانساء بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة غادروا مستشفى الغردقة العام بعد تلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية،

كانت مصادر امنية بالبحر الاحمر اكدت أن الحريق الذي شهدته منطقة خليج مكادي وقع في مبني فندق تحت الإنشاء، مكون من طابقين الدور الأول عبارة عن مخرن كبير.

كان حريق ضخم نسب بأحد فنادق خليج مكادي جنوب الغردقة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق والسيطرة عليه.وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.وأصيب ٢٨ آخرون تم إسعافهم بمنطقة الحادث وتم تركهم في مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارا بنشوب حريق بأحد الفنادق تحت الانشاء بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة.

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