شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «العاشر»: تسليم مدرسة ابتدائي بـ«الاجتماعي» إلى «الأبنية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم تسليم مدرسة تعليم أساسي بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ٣٠ بمدينة العاشر من رمضان، إلى هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والتى من المقرر أن تدخل الخدمة في النصف الثانى من العام الدراسى الحالى.

وأضاف «شاهين» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المدرسة ستخدم سكان الحى الـ٣٠ والأحياء المجاورة ومنها الحيين ٢٩و ٣١، وذلك في ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناطق سكنية جاذبه تحقق الهدف منها وإنشاء مجتمعات متكاملة، وكذا دفع وتطوير منظومة العملية التعليمية وبناء مدارس حكومية متميزة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة إجمالية (١١٧٢٣م2)، وهي عبارة عن مبنيين ( أرضى + ٣ أدوار متكررة)، وتحتوى على ٤٢ فصلاً تعليمياً منها ٨ فصول رياض أطفال، و٣ معامل متطورة، ومعملا كيمياء، بجانب صالات الأنشطة المتنوعة والغرف الإدارية والملعب.