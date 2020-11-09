شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيان بـ«المصرى اليوم» يخوضا جولة الإعادة فى محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل أحمد بلال البرلسى ومحمد فايد، الصحفيان في جريدة المصرى اليوم، على المراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب في محافظة الغربية، بما يؤهلهما لخوض جولة الإعادة في دائرتى قسم أول المحلة الكبرى وكفر الزيات في محافظة الغربية.

وخاض «أحمد بلال» الانتخابات في دائرة قسم أول المحلة الكبرى، والتى تضم حى أول المحلة وحى ثان المحلة، والتى تنافس فيها 27 مرشحًا على مقعدين، وتم تصعيد 4 مرشحين لخوض جولة الإعادة على المقعدين.

وخاض «محمد فايد» جولة الانتخابات في دائرة كفر الزيات، والتى تضم مركزى كفر الزيات وبسيون، والتى تنافس فيها 4 مرشحين لخوض جولة الإعادة على المقعدين.

وتجرى جولة الإعادة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين رسميًا بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج بين 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين في كل دائرة من الدائرتين.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة في تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومى 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم اعلان النتائج النهائية لانتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020.

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