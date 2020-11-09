شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة صرف مياه الأمطار بمدينة القاهرة الجديدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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