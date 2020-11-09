شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات كورونا لطالب وموظفين بجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا داخل الحرم الجامعي وجميع مبان وكليات الجامعة، سواء بارتداء الكمامات وفرض التباعد الإجتماعي داخل المدرجات والقاعات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمنت التوقيع ببصمة الوجه للموظفين.

وتابع «لدينا 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بينهم حالة لطالب بكلية العلاج الطبيعي، وحالتين لموظفين اثنين، وجميعهم يخضعون للعزل المنزلي، ويتلقون العلاج اللازم وفق البروتوكول، ولدينا اتصالات معهم تؤكد استقرار حالتهم.

وأضاف «جرى الاشتباه في حالتين إثنين داخل المدينة الجامعية وخضعوا للتحاليل اللازمة لكن اثبتت التحاليل سلبية عيناتهم، إلا أننا اتخذنا قرارا بعزلهم داخل المدينة زيادة في الطمأنينة».