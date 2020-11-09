شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتيجة انتخابات محافظة الغربية: دائرة زفتى والسنطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات نتيجة انتخابات دائرة مركز وقسم زفتى ومركز السنطة فى محافظة الغربية والتى شارك فيها 26 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد من المقاعد الفردية، أن نسبة الحضور فى مركز زفتى بلغت 16.40% وفى قسم زفتى 16.20% فى حين كانت فى مركز السنطة 27.74% من إجمالى المقيدين فى جداول الانتخابات في مركز زفتى 277 ألفًا، وفى قسم زفتى 81 ألفًا، و302 ألفًا في مركز السنطة.

وكشفت النتائج المبدئية للانتخابات بدون أصوت المصريين فى الخارج، والتى يتم اعلانها ضمن النتيجة النهائية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن حصول المرشحين التاليين على أعلى الأصوات:

عامر حامد الشوربجى

محمد سعد بدراوى

مصطفى راغب أبو زيد

هيثم توفيق زغلول

محمد ربيع غزالة

محمد سلامة الجوهرى

وتجرى جولة الإعادة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين رسميًا بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة فى تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومى 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم اعلان النتائج النهائية لانتخابا