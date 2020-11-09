شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بالمسابقة القمية للشطرنج بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة قناة السويس حفل تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة القمية للشطرنج.

وأكد دكتور احمد زكى رئيس جامعة القناة على دور الأنشطة الطلابية في دعم العملية التعليمية، وبناء شخصية الطالب وإكسابه الثقة بالنفس.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- خلال حفل التكريم - إلى توجه يسود داخل الجامعة وهو التوجه المجتمعي، والشراكة المستمرة مع كل هيئات المجتمع المحيط بالإسماعيلية؛ موضحا إن مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة هما شركاء النجاح ، جنبا إلى جنب مع جميع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال إن الجامعة تفتح ذراعيها كشريك مجتمعي ، وبيت ثاني لطلاب ما قبل التعليم الجامعي، موضحا إن الكل اليوم فائز بكسب العلاقات الطيبة، واكتساب مهارات التواصل مع الزملاء والقادة.

وشكر الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية لجنة تحكيم المسابقة الدكتور حسن النويشي رئيس منطقة الشطرنج بالإسماعيلية، والمهندس خالد نعمان؛ مؤكدا على رسالة الجامعة في المشاركة بإيجابية بالمجتمع الخارجي من خلال الأنشطة الطلابية .

وتم إعلان أسماء الفائزين حيث فازت بالمركز الأول للطالبات ريم حسن عبد الحافظ الطالبة بكلية التجارة، والمركز الثاني بسنت حبيشي الطالبة بكلية الطب البيطري، وسناء غريب الطالبة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالمركز الثالث.

وعن الطلاب فاز أكرم هلال محمد الطالب بكلية الهندسة بالمركز الأول، ومحمد مدحت كمال الطالب بكلية العلوم بالمركز الثاني، ومحمود خالد مصطفى الطالب بكلية الهندسة بالمركز الثالث.

جدير بالذكر إن المسابقة القمية للشطرنج بالجامعة أقيمت في الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر ٢٠٢٠، بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم بالإسماعيلية، وبمشاركة ٣٥ طالب وطالبة.

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اشرف عليها عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وحضر التكريم الدكتور إيهاب صلاح مصطفى وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعن التربية والتعليم إبراهيم عمر ، وثناء محمد مشعل، ومحمد عبد المقصود موجهي العموم، وأحمد عبد الرحيم معلم التربية الرياضية.