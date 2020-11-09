شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتيجة انتخابات محافظة الغربية: دائرة قطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات نتيجة انتخابات دائرة قطور فى محافظة الغربية والتى شارك فيها 23 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد من المقاعد الفردية، أن عدد الحضور بلغ 101 ألفًا من إجمالى المقيدين فى جداول الانتخابات مركز قطور 239 ألفًا من الناخبين.

وكشفت النتائج المبدئية للانتخابات بدون أصوت المصريين فى الخارج، والتى يتم اعلانها ضمن النتيجة النهائية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن حصول المرشحين التاليين على أعلى الأصوات:

عبد الله أحمد الشيخ

فؤاد ابراهيم حسب الله

وتجرى جولة الإعادة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين رسميًا بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج بين 2 من ال مرشحين يتنافسون على مقعد وحيد فى الدائرة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة فى تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومى 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم اعلان النتائج النهائية لانتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020.