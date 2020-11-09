شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأولية.. إعادة بين 4 مرشحين بالدائرة التاسعة أجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز أجا عن عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد وحدوث الإعادة بين 4 مرشحين.

حيث حصل المرشح إيهاب أنيس عبداللطيف مرشح مستقبل وطن على 33876 صوت وحصل محمد وفيق محفوظ، مستقل، على 19474 صوت، وحصل شريف مصطفى الجبلى، مستقل، على 18758 صوت وحصل إيهاب أحمد محمد الفقى، مستقل، على 18406 صوت.

وجاءت تلك الارقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية يتنافس فيها 351 مرشحا في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعدا فردي، بينما على القائمة تقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا من 100 مقعدا موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ»، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.