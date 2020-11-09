شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيم 2500 حيوان وتحصين 122.2 ألف رأس ضد «القلاعية والجدري» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطرى، في الاسكندرية، أنه تم ترقيم نحو 2500 حيوان خلال الحملة القومية للتحصين، والتى انطلقت في الإسكندرية خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر الماضى.

وأوضحت «جارح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تكلفة الترقيم والتسجيل، 7 جنيهات لكل رأس ماشية (أبقار وجاموس)، و5،5 جنيه لكل رأس أغنام، مشيرة إلى أن الهدف من الترقيم هو حماية المربى والمواشي وتحديد بيانات كل ماشية والخاصة بالتحصين والرش والعلاج .

وأشارت إلى أن المديرية قامت بتحصين 122 الف و267 رأس، بنسبة 84% من المستهدف من الحملة القومية للتحصين، والتي انطلقت خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 30 من أكتوبر الماضى، ضد أمراض الحمى القلاعية في المواشى، (أبقار وجاموس وأغنام)، وحمى الوادى المتصدع.

وأضافت،:«جرى تحصين 95 ألف و164 رأس أبقار وجاموس، من إجمالي ما تم حصره على مستوى المحافظة، والبالغ 92 الف و664 رأس بنسبة 103% من المستهدف، و27 ألفا و103 أغنام وماعز، بنسبة 51% مما تم حصره والبالغ 52 ألف و998، مشيرة إلى أن اجمالى ما تم حصره بلغ 145 ألف و662 رأس.