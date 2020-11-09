شكرا لقرائتكم خبر عن ميت غمر تقول كلمتها الأخيرة.. مرتضى منصور خارج المنافسة (النتيجة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز ميت غمر عن عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد وحدوث الإعادة بين 4 مرشحين وخروج المستشار مرتضى منصور من المنافسة في جولة الإعادة حيث جاء بالمركز السادس.

و«المصرى اليوم» تنشر النتيجة كما أعلنتها اللجنة العامة :

حيث حصلت القائمة الوطنية على 101371 صوت وحصلت قائمة تحالف المستقلين على 71171 صوت

وفى المقاعد الفردى إجمالى عدد اللجان 169 لجنة واجمالى الناخبين 521875، والذين ادلوا بأصواتهم 201873 بنسبة 38.6٪ والأصوات الباطلة 18198 صوت، والأصوات الصحيحة 183675 صوت

وحصل المرشحين حسب ترتيبهم بالكشوف على الآتى :

1- أسامة أحمد محمد متولي راضي. 22972

2- أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي. 31578

3- أحمد محمود أحمد محمد. 14608

4- ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الاهل. 8318

5- أميمه السعيد عبدالغني همام حجازي. 7124

6- عبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى. 27468

7- بدوي عبداللطيف هلال بدوي. 32488

8- يوسف محمد يوسف على مناح. 9137

9- حنان محمد على مرسى عبده. 5717

10- محمد الهادي إبراهيم أحمد عقل. 8591

11- محمود نصر نصر عامر. 16123

12- رضا محمود نصر إبراهيم. 3102

13- أحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبدالهادي. 7603

14- أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي. 8545

15- محمد موسى محمد موسى زارع. 3690

16- السيد محمد محمدعبدالحميد حبو. 9280

17- عمرو حاتم متولي الهواري. 7622

18- راغده عبداللطيف حافظ الشربيني. 8115

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19- محمود أحمد العزب سيد أحمد. 24791

20- مصطفى محمد عزت حامد الشعار. 3386

21- طارق عبدالحافظ أبوالنجا درويش. 3617

22- أسعد موسى عتريس الجزار. 2266

24- محمد منصور محمد منصور. 1312

25- أيمن الغندور نصر الشاعر. 1279

26- أسامة محمدالحسيني أبوالعنين حسن. 2169

27- أحمد عادل محمد محمد علام. 7280

28- أمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال. 10981

29- عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان. 11062

30- إبراهيم على إبراهيم الشناوي. 9524

31- أمين عبدالحميد على القرموطي. 12876

32- حاتم محمد أحمد محمد الفرارجي. 6719

33- هانى ابوالمجد السيد محمد أبوالمجد. 2357

34- نادر إبراهيم محمد عليوة. 8251

35- هلال نصر الدين السعيد السيد. 61830

36- مرتضى أحمد محمد منصور. 21271