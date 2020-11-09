ميت غمر تقول كلمتها الأخيرة.. مرتضى منصور خارج المنافسة (النتيجة الكاملة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز ميت غمر عن عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد وحدوث الإعادة بين 4 مرشحين وخروج المستشار مرتضى منصور من المنافسة في جولة الإعادة حيث جاء بالمركز السادس.
و«المصرى اليوم» تنشر النتيجة كما أعلنتها اللجنة العامة :
حيث حصلت القائمة الوطنية على 101371 صوت وحصلت قائمة تحالف المستقلين على 71171 صوت
وفى المقاعد الفردى إجمالى عدد اللجان 169 لجنة واجمالى الناخبين 521875، والذين ادلوا بأصواتهم 201873 بنسبة 38.6٪ والأصوات الباطلة 18198 صوت، والأصوات الصحيحة 183675 صوت
وحصل المرشحين حسب ترتيبهم بالكشوف على الآتى :
1- أسامة أحمد محمد متولي راضي. 22972
2- أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي. 31578
3- أحمد محمود أحمد محمد. 14608
4- ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الاهل. 8318
5- أميمه السعيد عبدالغني همام حجازي. 7124
6- عبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى. 27468
7- بدوي عبداللطيف هلال بدوي. 32488
8- يوسف محمد يوسف على مناح. 9137
9- حنان محمد على مرسى عبده. 5717
10- محمد الهادي إبراهيم أحمد عقل. 8591
11- محمود نصر نصر عامر. 16123
12- رضا محمود نصر إبراهيم. 3102
13- أحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبدالهادي. 7603
14- أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي. 8545
15- محمد موسى محمد موسى زارع. 3690
16- السيد محمد محمدعبدالحميد حبو. 9280
17- عمرو حاتم متولي الهواري. 7622
18- راغده عبداللطيف حافظ الشربيني. 8115
19- محمود أحمد العزب سيد أحمد. 24791
20- مصطفى محمد عزت حامد الشعار. 3386
21- طارق عبدالحافظ أبوالنجا درويش. 3617
22- أسعد موسى عتريس الجزار. 2266
24- محمد منصور محمد منصور. 1312
25- أيمن الغندور نصر الشاعر. 1279
26- أسامة محمدالحسيني أبوالعنين حسن. 2169
27- أحمد عادل محمد محمد علام. 7280
28- أمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال. 10981
29- عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان. 11062
30- إبراهيم على إبراهيم الشناوي. 9524
31- أمين عبدالحميد على القرموطي. 12876
32- حاتم محمد أحمد محمد الفرارجي. 6719
33- هانى ابوالمجد السيد محمد أبوالمجد. 2357
34- نادر إبراهيم محمد عليوة. 8251
35- هلال نصر الدين السعيد السيد. 61830
36- مرتضى أحمد محمد منصور. 21271
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