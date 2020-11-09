شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتيجة انتخابات محافظة الغربية: دائرة سمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات نتيجة انتخابات دائرة سمنود فى محافظة الغربية والتى شارك فيها 11 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد من المقاعد الفردية، أن نسبة الحضور بلغت 31.36% من إجمالى المقيدين فى جداول الانتخابات مركز سمنود 298 ألفًا من الناخبين.

وكشفت النتائج المبدئية للانتخابات بدون أصوت المصريين فى الخارج، والتى يتم اعلانها ضمن النتيجة النهائية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن حصول المرشحين التاليين على أعلى الأصوات:

أحمد عبد الحكيم دراج

محمود محمد الحلو

وتجرى جولة الإعادة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين رسميًا بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج بين 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين فى الدائرة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة فى تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومى 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم اعلان النتائج النهائية لانتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020.