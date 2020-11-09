شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 طنًا من أحجار يشتبه في كونها خام الذهب بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارتين نقل يقود كلاً منهما سائق يرافق أحدهما شخص آخر، مُحمل عليهما 23 طنا من الأحجار (التى يشتبه احتوائها على خام الذهب) قادمتان من مرسى علم بالبحر الأحمر في إتجاه مركز إدفو بأسوان.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارتين تستخدمان للنقل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.