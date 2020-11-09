شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: قصر رسوم التوثيق لطلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان «EST» على محاولة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قصر رسوم التوثيق لطلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان الـ est المؤهل للجامعات المصرية على محاولة واحدة فقط، وكذلك ارسال النتيجة الكترونيا للجامعات بالمجان. وقال وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، إنه اذا كان الطالب قد دفع رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر ٢٠٢٠ فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد اتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى أو ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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