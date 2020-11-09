شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية: إعادة بين 4 مرشحين في دائرتي شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت المؤشرات شبه الرسمية لعملية الفرز في مختلف لجان محافظة شمال سيناء الاحتكام لجولة الإعادة بين ٤ مرشحين هم من حصلوا على أعلى الأصوات.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مدينة العريش أظهرت المؤشرات الأولية حصول مرشح مستقبل وطن عزيز مطر على 11الف صوتا ليصل إلى جولة الإعاد مع المستقل صالح ابو رياش بعد حصوله على 6300 صوتا.

وفي الدائرة الثانية ببئر العبدحصل النائب البرلمانى السابق سلامه الرقيعي على 8900 صوتا، ليصل إلى جولة الإعادة مع المرشح المستقل سامي كامل بعد حصوله على 6300 صوتا.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على أعلي الأصوات في الدائرتين.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا بها عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

وشمال سيناء مقسمة إلى دائرتين في انتخابات مجلس النواب مخصصا لكل دائرة مقعدا فرديا تنافس عليها 31 مرشحا إلى جانب قائمتين متنافستين ضمت كل منهما 5 مرشحين.

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وبلغت نسبة التصويت خلال اليومين نحو 27 % من إجمالى عدد الأصوات الانتخابية البالغة 273 ألف و178 صوتا.