شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض الاماكن بمدينة مرسى علم وهى «البنك الاهلى- التأمينات- البريد- شارع 9- مبارك2-ش13 -ش23 -ش25 -الطلمبات»، وذلك صباح اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا حتي 10 صباحا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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