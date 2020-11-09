شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غارب يوجه بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة والخلايا الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء ايهاب رافت، رئس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، قسم الكهرباء بالمرور على جميع الخلايا الكهربائية واعطال الانارة العامة بالمدينة ومراجعة الاعطال وعمل الصيانة اللازمة. واشار «رافت» إلى قيام قسم الكهرباء بصيانة جميع الخلايا الكهربائية واعمدة الانارة بشارع الاذاعه ومنطقة الكمين، واستمرار اعمال صيانة الخلايا الكهربائية وانارة الاعمدة بشارع الجيش. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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